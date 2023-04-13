Воронеж сковали 10-балльные пробки вечером 13 апреля 2023

Ожидается, что к 19 часам напряженность на дорогах снизится до восьми баллов, к 20 часам – до пяти. Фото - скриншот с сервиса «Яндекс.Карты».

Сегодня, 13 апреля, в конце рабочего дня улицы Воронежа сковали 10-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», наиболее критичная ситуация сложилась на Московском проспекте и Остужевской развязке.

Машины еле движутся в центре города, на улицах Кольцовская, Плехановская, Средне-Московская, Революции 1905 года, Фридриха Энгельса, Никитинская, Пушкинская, проспекте Революции и в районе цирка.

Кроме того, движение затруднено на улицах Героев Сибиряков, 9 Января, Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Димитрова и на Северном мосту.

Ожидается, что к 19 часам напряженность на дорогах снизится до восьми баллов, к 20 часам – до пяти.