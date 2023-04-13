Под Воронежем будут судить иностранца, распространявшего наркотики по четырем регионам РФ

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летнему уроженцу Средней Азии грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть в совершении преступления). Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Обвиняемый проживает на территории РФ с 2021 года. Тогда же он через популярный мессенджер получил предложение о работе, связанной с распространением наркотических средств (героина и метадона) в различных регионах России. Ему предложили 20 тысяч рублей за одну поездку в какой-либо город нашей страны, кроме того, дорожные расходы оплачивались отдельно. С апреля по июль 2022 года фигурант забирал оптовые партии с наркотиками в количестве 50-60 свертков под Москвой. А затем на арендованной машине перевозил запрещенные вещества в населенные пункты Московской, Нижегородской, Белгородской и Воронежской областей.

Утром 12 июля 2022 года на 153 км автодороги Р-298 Курск - Воронеж инспекторы УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области остановили «Хендай Солярис». Поведение уроженца Средней Азии вызвало у сотрудников полиции подозрение. Во время досмотра у него обнаружили и изъяли 27 полимерных свертков с наркотическим средством – метадоном.

Кроме того, полицейским удалось выяснить, что фигурант уже оборудовал тайники с наркотиками в Старом Осколе Белгородской области. Теперь Нижнедевицкому районному суду предстоит рассмотреть данное уголовное дело. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет тюрьмы.