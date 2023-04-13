Семь лет тюрьмы «светит» воронежцу за грабеж

Злоумышленник избил оппонента руками и ногами. Фото: Алексей СЕРГУНИН

11 апреля этого года семейная пара, проживающая на улице Артамонова в Воронеже, пригласила к себе в квартиру двух мужчин. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Компания проводила вечер за общением и распитием алкоголя. Один из мужчин обил хозяйку, и она вышла на улицу. Около подъезда 28-летняя женщина рассказала соседям про свои обиды и переживания. 32-летний мужчина решил защитить даму. Для этого он вместе с ней около 23:20 зашел в квартиру, где продолжались алкопосиделки. Незнакомец стал выяснять, кто именно расстроил женщину, но 34-летний гость отреагировал крайне агрессивно. Он начал бить заступника руками и ногами по различным частям тела. Кроме того, нападавший увидел, что у мужчины на руке есть золотое кольцо. Неоднократно судимый местный житель, в том числе за совершение разбоя, грабежей, потребовал отдать ему кольцо, при этом угрожая более серьезными телесными повреждениями. Передав украшение, воронежец покинул квартиру и сразу же обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Прибывшие стражи порядка обнаружили пустую квартиру, но на следующий день задержали подозреваемого, который уже успел сбыть кольцо в ломбард. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишение свободы на срок до семи лет.