На Воронежский Международный анимационный фестиваль прислали более 800 работ

Для участия в первом Воронежском анимационном фестивале, который пройдет в столице Черноземья с 19 по 21 мая, прислали более 800 мультиков. Организаторы принимали полнометражные, короткометражные анимационные фильмы и мультсериалы, созданные не ранее 1 января 2021 года.

- Мы получили заявки из 78 стран мира, среди которых Китай, Индия, Аргентина, Бразилия, Турция, Израиль, Сербия, Белоруссия и другие. Помимо работ от профессиональных анимационных студий были поданы также и студенческие работы, в связи с чем мы приняли решение добавить номинацию «Лучшая студенческая работа». Таким образом, хотим дополнительно подчеркнуть практическую направленность нашего фестиваля, программа которого будет интересна, как простому зрителю, так и начинающим аниматорам, и другим представителям креативных индустрий, - отметил директор фестиваля, продюсер анимационной студии «Воронеж» Владимир Николаев. - Им будут интересны прикладные знания, которыми поделятся признанные профессионалы анимационной индустрии на наших мастер-классах и творческих встречах.

В конкурсную программу фестиваля войдут российские и зарубежные анимационные картины. Их объявят в конце апреля. Как отметила программный директор фестиваля Алена Сычева, детские сеансы, в основном, будут состоять из русских картин, а сеансы для подростковой и взрослой аудитории будут включать больше зарубежных анимационных фильмов. Это обусловлено тем, что авторскую анимацию за рубежом в основном делают для взрослой аудитории, там меньше создают авторских мультфильмов для детей, что является отражением общемировых актуальных тенденций в анимации.

Особенностью форума станет его формат практикума, в рамках которого состоятся не только показы анимационных фильмов, но и мастер-классы, круглые столы и творческие встречи для широкой аудитории. Вход на показы и мастер-классы будет бесплатным, по предварительной регистрации.