Серафима Тарасенко из Воронежской области выиграла всероссийские соревнования по стендовой стрельбе

Серафима Тарасенко (в центре). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Командное первенство страны и всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года принимает поселок Тлюстенхабль. В финал прошли две воронежские спортсменки. Серафима Тарасенко в результате упорной перестрелки смогла зайти в финал, выиграла свой рейтинговый матч и уверенно, с отрывом в три чашки, победила в финале.

- Александра Галина не смогла справиться с волнением и выбыла из борьбы, проиграв в первом рейтинговом матче. При этом Александра показала свой лучший результат и выполнила норматив кандидата в мастера спорта, - уточнил главный тренер региональной сборной по стендовой стрельбе Иван Лобанов.

Серафиму Тарасенко тренируют Максим Косарев и Елен Ткач, Александру Галину – Евгения Мочалова. Обе спортсменки являются воспитанницами воронежской областной спортивной школы олимпийского резерва № 1.