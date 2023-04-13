В Воронежской области будут судить «черного лесоруба»

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до семи лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 13 апреля, прокурор Нижнедевицкого района направил в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина незаконно срубил несколько дубов в урочище Ломиха Новоольшанского сельского поселения. Тем самым он причинил ущерб лесному хозяйству Воронежской области на сумму почти 600 тысяч рублей.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до семи лет тюрьмы. Одновременно с уголовным делом в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с 34-летнего обвиняемого в пользу РФ имущественного вреда, причиненного преступлением.