Виктория Дайнеко спела песню, написанную учительницей русского из Воронежа

Ангелина Торопцева с Викторией Дайнеко, фото предоставлено организаторами.

Виктория Дайнеко исполнила песню жительницы Воронежа. Композиция «Напополам» появилась в репертуаре артистки после конкурса «АвторА!». Его организовал продюсер Игорь Матвиенко для поиска композиторов и поэтов, пишущих на русском языке. Проект объединил не только профессионалов, но и начинающих авторов самых разных профессий: айти-специалистов, пенсионеров, школьников, медработников, учителей, адвокатов и даже политиков. Песня «Напополам», автором которой является студентка из Воронежа Ангелина Торопцева, вошла в топ-20 композиций финала конкурса (их будут исполнять известные артисты) и понравилась Виктории Дайнеко.

В своей видеозаявке будущая учительница русского языка и литературы Ангелина Торопцева рассказала, что написала песню в Москве, когда влюбилась в парня и думала, что это любовь до гроба. «Чувство оказалось мимолетным, но прекрасным, и песня о том, что каждый человек должен такое испытывать», - поделилась девушка.

Композиция «Напополам» попала на питчинг, где среди экспертов и была певица Виктория Дайнеко. Песня стала лидером питчинга, набрав рекордные 55 баллов, 25 из которых поставила Виктория Дайнеко. Артистка признала, что композиция «классная - динамичная и очень легкая. Так песня Ангелины прошла в лучшую 20-ку конкурса и прозвучала на гала-концерте в исполнении Виктории Дайнеко.

На конкурс было более чем 7 000 заявок, присланных из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Украины, Израиля, США, Германии и Китая. Из них сначала выбрали лучшую сотню, а теперь топ-20. Первый этап конкурса «АвторА!» завершился гала-концертом. А финал пройдет в августе на «Таврида.АРТ».