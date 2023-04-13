СберСтрахование жизни увеличила выплаты по страховым случаям воронежцев

.

В I квартале 2023 года СберСтрахование жизни произвела жителям Воронежской области области почти 800 выплат по страховым случаям на общую сумму 93,2 миллиона рублей.

Крупнейшую выплату — 3 миллиона рублей — получил житель Воронежа по программе накопительного страхования жизни.

Наибольший объём выплат пришёлся на страхование жизни заёмщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и накопительное страхование жизни.

Олеся Боева, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы почти на треть увеличили количество выплат жителям Воронежской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди наиболее распространенных страховых событий - особо опасные для жизни диагнозы, несчастные случаи в быту и на производстве, потеря работы. В подобных ситуациях особенно важно, чтобы помощь со стороны страховой компании была максимально оперативной и трудозатратной. Именно поэтому мы активно взаимодействуем с государственными сервисами, которые позволяют быстрее помогать нашим клиентам при страховых случаях».

В 2022 году россияне заключили со СберСтрахованием жизни 13 миллионов новых договоров, что подтверждает высокий уровень доверия к одной из самых надёжных страховых компаний страны. В прошлом году компания урегулировала 150 тысяч страховых случаев и выплатила клиентам 19,2 миллиарда рублей.

СберСтрахование жизни всегда выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем. Договоры ипотечного и накопительного страхования жизни от СберСтрахования жизни легко оформить в отделениях Сбера и мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.