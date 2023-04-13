Воронежец угнал «Жигули» у коллеги

Оставленные ранее ключи от машины также отсутствовали на тумбочке. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Богучарскому району с сообщением об угоне автомобиля ВАЗ-21103 обратился 45-летний житель области. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пять строителей, работающих на животноводческой ферме, проживали вместе в арендованной квартире в Богучаре. Вечером 10 апреля после трудового дня мужчины вместе на машине «ВАЗ-21103» вернулись на совместную жилплощадь, где стали распивать алкоголь. 45-летний собственник «Жигулей» уединился на балконе, чтобы поговорить по телефону со своими родными. Вернувшись в комнату, услышал от своего приятеля, что его автомобиль отъезжал от подъезда. Оставленные ранее ключи от машины также отсутствовали на тумбочке. Коллеги сразу поняли, что угнать автомобиль мог 43-летний житель Павловска, который в течение дня рассуждал о сложности работы и возможном возвращении домой.

Машину нашли в Павловске, недалеко от места проживания подозреваемого. Внутри автомобиля на водительском сиденье располагался мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка задержали неоднократно судимого злоумышленника и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. В соответствии с частью 1 статьи 166 УКРФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» угонщику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.