В Воронежской области отремонтируют два моста

Мосты должны привести в порядок до 5 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты областной администрации начали поиск подрядчиков для ремонта путепроводов на дорогах в Павловском и Новохоперском районах. Начальная (она же максимальная) цена двух контрактов - 223 миллиона рублей.

По первому контракту подрядчику нужно отремонтировать мост на дороге Павловск-Калач-Петропавловка в Павловском районе. Нужно будет поменять дорожное покрытие, барьерное ограждение и лестничные сходы, сделать водоотводы, усилить опоры и пролеты.

По второму контракту победитель конкурса будет обязан отремонтировать путепровод на дороге трасса «Дон» - Бобров – Таловая –Новохоперск в Новохоперском районе. Сперва нужно переустроить воздушные линии электропередачи. Затем надо поменять дорожное покрытие проезжей части, укрепить обочины, сделать водоотводы, лестничные сходы, укрепить опоры и пролеты.

Заявки на участие в аукционе принимают до 3 мая. Подрядчика планируют определить 10 мая.

Ремонт мостов планируют завершить до 5 декабря 2023 года.