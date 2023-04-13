В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Фото Ахмадуллин Дмитрий Фото: из архива «КП»

Воронежские спасатели на основе неблагоприятного прогноза от гидрометцентра распространили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в период с 18 часов 13 апреля до 18 часов 14 апреля по Воронежской области и в областном центре будет дуть сильный северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим, спасатели просят воронежцев быть внимательными и осторожными, а также учитывать прогноз в планировании своей деятельности!

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