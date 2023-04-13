Гандбольный клуб «Воронеж» прервал серию из трех матчей без побед

Сегодня, 13 апреля, воронежцы во второй раз проэкзаменуют «Зилант». Начало поединка в 16:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне,12 апреля, в Казани матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный клуб «Зилант» принимал «Воронеж». После удручающей серии из трех встреч без выигрышей (худшей в этом розыгрыше) наши парни вернулись на победную тропу, которая, как известно, ведет в Суперлигу.

Вплоть до восьмой минуты воронежцы уступали в счете, но затем до самого конца вели игру. На перерыв ушли при счете 20:17, а по итогам второго тайма лишь увеличили итоговый перевес - 34:29. В ТОП-5 результативных игроков воронежского клуба вошли – Руфат Мухтаров (девять очков), Никита Сибирев (восемь), Никита Арефин (пять), Евгений Грибков (четыре) и Дмитрий Фролов (три).

После вчерашней победы лидирует дубль «Чеховских медведей» (43 очка), следом располагаются «Воронеж» (41) и волгоградский «Каустик» (37). Правда, по потерянным очкам наши земляки идут вровень с «мишками». Они провели на одну игру меньше, чем подмосковный клуб. Теперь сегодня, 13 апреля, воронежцы во второй раз проэкзаменуют «Зилант». Начало поединка в 16:00.