Средняя зарплата в Воронежской области достигла отметки в 46 тысяч рублей

Среднедушевые денежные доходы населения сложились с ростом на 34,2% и составили 39,6 тысячи рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Среднемесячная заработная плата в Воронежской области за пять лет увеличилась в 1,6 раза с 28 тысяч рублей в 2017 году до 46 тысяч рублей в 2022 году. Реальная заработная плата возросла на 18,6%. Об этом сегодня, 13 апреля, в ходе отчета о работе регионального правительства за 2018−22 годы перед депутатами рассказал губернатор Александр Гусев.

Среднедушевые денежные доходы населения сложились с ростом на 34,2% и составили 39,6 тысячи рублей. При этом, как уверяют власти, уровень бедности в Воронежской области – один из самых низких в стране. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2022 года составила 7,7 процента.