В Воронежской области слесарь-железнодорожник отдал аферистам почти 800 тысяч рублей

За 12 апреля доверчивые воронежцы потеряли более 1,3 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне, 12 апреля, в дежурную часть отдела МВД России по Поворинскому району обратился 37-летний житель райцентра, слесарь в железнодорожной организации. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В конце прошлого месяца ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил якобы о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Звонивший пояснил, для того чтобы предотвратить действия аферистов, необходимо обратиться в отделение банка и самостоятельно оформить кредит на максимальную сумму, которую необходимо будет перевести на безопасный счет, и якобы это нехитрая манипуляция поможет оставить мошенников ни с чем.

Потерпевший доверился и выполнил все рекомендации. За неделю он взял три кредита на более чем 780 тысяч рублей. Полученные деньги разными частями мужчина перевел на указанные счета. Только спустя несколько дней после последнего перевода мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрированы три факта мошенничества и четыре кражи денег, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил более 1,3 миллиона рублей.