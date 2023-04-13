Житель Воронежской области по пьяни сломал руку жене

В Верхнемамонском районе полицейских вызвали в больнице врачи, когда в приемный покой поступила женщина с тяжелым переломом левой плечевой кости, а также с множественными гематомами по всему телу.

Полицейским 30-летняя жительница Ольховатки рассказала, что увечья ей нанес муж. Супруг вернулся вечером домой навеселе. Из-за этого они поругались, но словами дело не обошлось: 37-летний мужчина повалил жену на пол, избил, а напоследок с усилием выкрутил руку. Немного отойдя от случившегося, женщина вызвала "скорую". Медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Задержанный каялся, что во время потасовки ему было сложно себя контролировать, так как он был пьян.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до восьми лет заключения.