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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:06

Шести воронежским педагогам присвоили звание «Заслуженный учитель РФ»

Соответствующий документ подписал президент страны
Алексей СЕРГУНИН

Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный учитель РФ» шести педагогам из Воронежской области. Информация об этом появилась накануне на официальном портале правовой информации.

В список вошли - Лилия Аралова (Костенская средняя общеобразовательная школа, Хохольский район), Марина Князева (общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1, Воронеж), Наталья Королева (средняя общеобразовательная школа №73 имени А.Ф. Чернонога, Воронеж), Елена Моцар (гимназия имени А.В. Кольцова, Воронеж), Владимир Солодовников (Красноселовская средняя общеобразовательная школа, Петропавловский район) и Юрий Чурляев (лицей №9, Воронеж).

Кроме того, этим же указом Владимир Путин за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя директора Аннинской средней общеобразовательной школы №1 Любовь Паринову.