Шести воронежским педагогам присвоили звание «Заслуженный учитель РФ»

Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный учитель РФ» шести педагогам из Воронежской области. Информация об этом появилась накануне на официальном портале правовой информации.

В список вошли - Лилия Аралова (Костенская средняя общеобразовательная школа, Хохольский район), Марина Князева (общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №1, Воронеж), Наталья Королева (средняя общеобразовательная школа №73 имени А.Ф. Чернонога, Воронеж), Елена Моцар (гимназия имени А.В. Кольцова, Воронеж), Владимир Солодовников (Красноселовская средняя общеобразовательная школа, Петропавловский район) и Юрий Чурляев (лицей №9, Воронеж).

Кроме того, этим же указом Владимир Путин за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя директора Аннинской средней общеобразовательной школы №1 Любовь Паринову.