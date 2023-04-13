Мэр Вадим Кстенин: «В Воронеже этой весной озеленим еще несколько парков и скверов»

Фото - пресс-служба мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже продолжается месячник весеннего благоустройства. Как повелось, ежегодно в городских парках и скверах начинают высаживать молодые деревья и кустарники. 2023-й – не исключение. Почти 1,8 тыс. саженцев украсят общественные пространства. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 13 апреля.

535 саженцев деревьев и кустарников уже привезли на базу «ЭкоЦентра». Это компания, которая имеет богатый опыт ухода за зелеными насаждениями сразу в нескольких крупнейших городских зеленых территориях. Саженцы высадят в «Алых парусах», Воронежском центральном парке, «Южном» и парке имени Дурова, а также в скверах «Комсомольский» и «У озера».

Фото - пресс-служба мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

На этом работы по озеленению не закончатся. Еще 1225 саженцев привезут до конца этого месяца.

- Экологи доложили мне, что подготовили разнообразный породный состав: на общественных территориях появятся липы, рябины, дубы, ели и множество видов кустарников: бузина канадская, спирея Вангутта, кизильник, барбарис Тунберга, спирея японская, дерен, чубушник венечный, лапчатка кустарниковая, бирючина обыкновенная, пузыреплодник и др, - поделился с горожанами Вадим Кстенин.

Также он пообещал, что осенью проведут масштабное озеленение города. Появятся еще 967 деревьев и 3329 кустарников.

- Важно не только посадить, но и обеспечить сохранность. Поэтому для лучшей приживаемости саженцев перешли на трехлетние контракты: в обязательствах подрядчиков закреплен также уход за ними на протяжении двух лет, - подытожил мэр.