Благодатный огонь доставят в Воронеж с опозданием

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Частицу Благодатного огня привезут в этом году в Воронеж чуть позже. Святыню могут не успеть доставить как обычно в ночь на Пасху из-за режима закрытого неба. В Воронеж частицу Благодатного огня привезут автотранспортом из Москвы.

Как отметили в пресс-службе Воронежской и Лискинской епархии, прихожанам лучше прийти с лампадами в Благовещенский кафедральный собор непосредственно в Светлое Христово Воскресение, 16 апреля. Свечу с Благодатным огнем вынесут православным к 15.00, когда начнется Пасхальная вечерня.