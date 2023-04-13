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НовостиОбщество13 апреля 2023 10:05

В воронежском Кривоборье обустроят парк за 14,3 млн рублей

Работы должны закончить до 30 июня 2023 года
Алексей СЕРГУНИН

В Рамонском районе начали искать подрядчика для обустройства парка деревне Кривоборье. На эти цели власти готовы выделить до 14 млн 395 тыс. рублей. Благоустроенное пространство появится на улице Песчаной к 30 июня 2023 года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен благоустроить и озеленить территорию, установить урны, скамейки, детскую игровую и спортивную площадки, площадку для уличных тренировок, обустроить лабиринт и парковку, освещение и систему полива. Гарантия на результат работ составит пять лет. Заявки на участие в аукционе принимают до 20 апреля. Итоги торгов подведут 21 апреля.