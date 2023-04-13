4 года колонии получил мошенник, выманивший у воронежских пенсионеров 1,5 млн рублей на решение вопросов с ДТП

Центральный райсуд Воронежа отправил в колонию общего режима 30-летнего афериста, разводившего пенсионеров на деньги по бородатой схеме.

В мае 2021 года в отделы полиции Воронежа поступило несколько заявлений от пожилых людей, у которых выманили крупные суммы денег. Преступления объединял одинаковый способ совершения: на домашние телефонные номера потерпевших звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что их родственник совершил ДТП. После чего предлагал «решить вопрос о непривлечении виновника к ответственности. Естественно, за деньги. Напуганные пенсионеры озвучивали суммы, которые готовы были отдать на эти цели. Мошенник просил упаковать деньги в непрозрачный пакет и передать через водителя такси. Пожилые люди отдавали сбережения таксистам, которые доставляли пакеты подозреваемому. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,5 млн рублей.

Преступника удалось отследить по записям с камер видеонаблюдения и оперативной информации. Его задержали на границе с сопредельным государством.

Мошенника отправили на четыре года в колонию, с него также взыщут суммы причиненного ущерба в пользу потерпевших.