Александр Гусев: «На благоустройство городских территорий Воронежской области направили 6,3 миллиарда»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Одним из направлений нашей деятельности, где результаты особенно видны и наиболее востребованы гражданами, является создание комфортной городской среды и благоустройство общественных территорий.

С начала реализации в 2017 году федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Воронежской области на эти цели направили 6,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Областной думы губернатор Александр Гусев. В прошлом году на реализацию программы были выделены рекордные 1,8 миллиарда рублей. А в этом году – более двух миллиардов.

Благодаря участию в проекте, за период с 2017 по 2022 год удалось благоустроить 676 дворов и 189 общественных пространств – сделать их комфортными, многофункциональными, адаптированными как для активного, так и для спокойного отдыха жителей.

- Среди наиболее значимых объектов хотел бы отметить площадь Победы в городе Воронеже; набережную реки Дон в Павловске; центральную улицу Ленина с площадью в селе Новая Усмань и смотровую площадку с видом на реку Хопер в Новохоперске, - рассказал глава региона.

В этом году завершится реконструкция главной улицы Воронеже - проспекта Революции, а также продолжится начатая в 2022 году реконструкция Петровской набережной. В рамках работ первой очереди подрядчик обновит территорию между Чернавским мостом и Адмиралтейской площадью. Современный вид приобретут пристань, появятся велодорожки, спортивные, детские и смотровые площадки.

Победы во Всероссийских конкурсах позволили в течение 2018-2022 годов провести благоустройство в городах области – Калаче, Острогожске, Новохоперске, Павловске, Россоши, Боброве, Богучаре, Лисках, Нововоронеже. На реализацию проектов направили почти 750 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета - 605 миллионов.

- При этом мы понимаем, что проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства накопилось много, и их необходимо решать. В текущем году начинается большая федеральная программа по строительству и ремонту объектов ЖКХ. В течение десяти лет в эту сферу в стране будут инвестированы 4,5 триллиона рублей. Безусловно, мы примем самое активное участие в привлечении и освоении этих средств, - отметил Александр Гусев.