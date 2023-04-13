В Воронеже обработают водоемы от личинок комаров

Фото из телеграм-канала управления экологии Воронежа.

С 17 по 23 апреля в Воронеже пройдут работы по дезинсекции от личинок комаров на четырех водоемах:

- в сквере «У озера» (Ленинский пр-т, 123в);

- в сквере «Чайка» (ул. Новосибирская, 80в);

- в парке «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4д);

- в воронежском центральном парке (ул. Ленина, 10).

Эти обработки могут проводиться в любую погоду. Работы выполнит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» препаратами безвредными для людей и животных.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, парки и скверы в Воронеже начали обрабатывать от клещей и комаров.