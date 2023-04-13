Воронежский театр поставил балет на Второй концерт Рахманинова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр оперы и балета посвятил 150-летию Рахманинова двойную премьеру. 15 апреля представят «Рахманиану». В проекте исполнят самые известные произведения великого маэстро.

Откроет вечер одноактная опера «Алеко», в свое время получившая высокую оценку Чайковского. Ее поставил режиссер Денис Постоева. Опера будет сочетаться с хореографией!

Во втором отделении состоится премьера хореографической постановки «Концерт № 2». Балет на Второй концерт Рахманинова, принадлежащий к вершинам мирового творчества, поставили хореографы Софья Гайдукова и Константин Матулевский.

Второй концерт Рахманинова вместе с симфоническим оркестром театра под управлением Ольги Нестеровой будет играть талантливая российская пианистка, лауреат XI Международного юношеского конкурса имени Чайковского Инна Забрускова. Она получила награды на 16 конкурсах, таких как Vivat Musica, «Серебряный камертон», «От Баха до Джаза», она лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», Международного конкурса имени Свиридова, премии Classic pure Vienna international music competition (Австрия), Международного конкурса пианистов Clavi Cologne (Германия), Обладатель Гран-при VII Московского открытого фестиваля искусств «Созвучие».

Начало в 18.00 (12+)