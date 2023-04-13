Два парка в центре Воронежа планируют сдать в концессию на десять лет

Когда начнут кардинально преображать два парка в центре Воронежа, пока неясно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Воронежа планируют отдать в концессию на десять лет Брикманский сад и парк имени Дурова. Об этом свидетельствуют данные инвестиционной карты города. В две зеленые территории в центре Воронежа планируют вложить 90 миллионов рублей.

Две трети этой суммы, то есть 60 миллионов, планируют привлечь в качестве инвестиций в парк имени Дурова площадью 3,29 гектара, располагающийся возле цирка на улице Ворошилова, 1в. А пока здесь начали ремонт спортплощадки. Подрядчик должен уложить новое резиновое покрытие, заменить ограждение, установить спортивное оборудование и сделать новые фонари.

Парк появился перед Великой Отечественной войной на месте старого кладбища. Могилы, в том числе свежие, при его создании убрали. Оставили только места захоронения поэтов Алексея Кольцова и Ивана Никитина. Сейчас они представляют собой Литературный некрополь возле цирка. После распада СССР территория, получившая в народе название парк живых и мертвых, была заброшена. И до сих пор она большей частью пустует.

Остальные 30 миллионов собираются вложить в обновление одного из старейших парков Воронежа – Бринкманского сада – на улице Транспортной, 5а. Его площадь составляет 1,35 гектара.

В первой половине ХIХ века на его территории будущего Бринкманского сада располагалась большая дача Елизаветы Красовской. Хозяйка дачи прославилась тем, что к 17 годам успела выйти замуж и развестись. После неудачного замужества Елизавета Красовская попросила назначить себе опекуна. На эту роль девушка выбрала полковника, командира Воронежских батальонов военных кантонистов Германа фон Бринкмана. Через некоторое время Елизавета Красовская продала новым родственникам дачу. Земли отошли к сыну опекуна Александру Бринкману. В середине ХIХ века в усадьбе Бринкманов быи дом, флигели, амбар, конюшня и большой фруктовый сад.

Сад открыли для посещений горожан в 1853 году. На данный момент он уже очень давно ждет масштабной реконструкции. Сейчас Бринкманский сад полузаброшен.