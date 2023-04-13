Воронежцы услышат джаз от лучшего в мире гитариста

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29 апреля в Воронеже пройдет праздник джаза. Приедет с концертом Евгений Побожий – в 2019-м он получил титул лучшего в мире джазового гитариста, победив на Международном конкурсе гитаристов Института джаза имени Херби Хэнкока. Этот конкурс проводится с 1986 года и имеет такой же статус, как конкурс Чайковского для классических музыкантов.

Евгений Побожий - солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Он принимал участие во многих значимых джазовых событиях, включая крупнейшие мировые фестивали джаза.

Евгений Побожий привезет в Воронеж не менее выдающихся музыкантов - одного из ведущих басистов России Антона Давидянца, талантливого саксофониста Антона Чекурова, одного из самых востребованных барабанщиков Игната Кравцова.

Музыканты обещают джазовый груф, энергетику фьюжн и невероятные соло Евгения Побожего.

Концерт пройдет 29 апреля в 19.00 в ДК железнодорожников.

Кстати, «Комсомолка» разыгрывает 2 билета на концерт, подробности в наших соцсетях.