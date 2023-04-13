Коронавирус в Воронежской области на утро 13 апреля: число заразившихся за сутки выросло почти в пять раз

Коронавирус сдаваться не собирается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи предоставили тревожную статистику по суточным заболеваниям на утро среды, 13 апреля. Резко выросло по сравнению с предыдущим днем число заражений опасным вирусом. На этот раз их было 349, в то время как на начало дня 12-го зарегистрировали всего 74. Число зараженных коронавирусом за все время пандемии в Воронежской области вплотную приблизилось к полумиллиону – их сейчас 499 706.

В то же время процентное соотношение тяжелых случаев сократилось. На начало дня 13 апреля в больницы попал 31 человек, в то время как 12-го сообщали о 50 госпитализированных.

За сутки никто не умер, как и на утро 12 апреля. Смертельных случаев нет уже несколько дней.

Выздоровели еще 352 человека. На утро 12 апреля их было меньше – 291.