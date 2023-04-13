В Воронеже пройдет первый фестиваль пионов

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Ботанический сад имени Козо-Полянского устроит в начале лета первый фестиваль пионов. Смотр "Воронежские пионы" пройдет 3 и 4 июня. В нем примут участие более 20 в воронежских пионоводов - коллекционеров и селекционеров.

Пока профессиональное жюри будет определять победителей среди пионоводов, горожане смогут посмотреть выставку редчайших сортов пионов, послушать лекции об истории отечественной и зарубежной селекции, а также узнают секреты агротехники пионов от специалистов и пофотографируются в красивых локациях с божественными цветами.