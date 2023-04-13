Житель Воронежской области успокоил кулаком дебошира, а тот умер

В Семилукском районе суд отправил 23-летнего мужчину в колонию общего режима за причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошел вечером 22 сентября 2022 года в Семилуках. У подъезда многоквартирного дома скандалил 36-летний мужчина: он матерился из-за того, что его выгнали из квартиры, в которой он непродолжительное время проживал. Проходивший мимо прохожий решил его «успокоить» и ударил ладонью в челюсть. Пьяный дебошир упал на асфальт, ударившись головой. Его доставили в больницу, но несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Фигурант признался, что не желал смерти дебошира. Теперь ему придется провести год и семь месяцев в колонии.