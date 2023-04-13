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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:43

Власти Канады ввели санкции против Воронежского опытного завода программной продукции

На предприятии занимаются выпуском программно-аппаратных комплексов и системной интеграцией оборудования связи
Олег КУЗНЕЦОВ
Властям Канады не нравятся предприятия, связанные с оборонной промышленностью России.

Властям Канады не нравятся предприятия, связанные с оборонной промышленностью России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Канадские власти расширили санкции против России. На этот раз в их «черный» список попали 14 физических и 34 юридических лица. Среди юрлиц есть и Воронежский опытный завод программной продукции (ул. Текстильщиков, д. 10а). Причиной попадания под санкции, видимо, является то, что предприятие связано с оборонной промышленностью. На заводе производят программно-аппаратные комплексы, а также занимаются системной интеграцией оборудования связи. В соседней области под эти санкции также попал Липецкий механический завод.

В чем конкретно состоят санкции, не указывают. Можно только предположить, что они подразумевают ограничения, связанные с деловым сотрудничеством.

Напомним, в августе 2022 года Канада ввела санкции против 62 россиянин, в том числе губернатора Воронежской области Александра Гусева.