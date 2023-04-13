Под Воронежем погиб водитель иномарки, перевернувшейся в кювете

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Авария с жертвами произошла вечером 12 апреля в Новохоперском районе.

Около 19.44 на 125-м километре автодороги «Бобров - Таловая - Новохоперск» в кювет вылетел «Датсун». По предварительным данным ГИБДД, 44-летний водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением, после чего иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, а двое пассажиров - 31 и 37 лет попали в больницу с травмами.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о фуре, которая вылетела в кювет днем 12 апреля, водитель тоже погиб