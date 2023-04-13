Под Воронежем большегруз «Мерседес» вылетел в кювет: водитель погиб

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла днем 12 апреля на 603-м километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Около 13.30 в кювет вылетела и перевернулась фура «Мерседес Бенц 1840». По предварительным данным полиции, 51-летний водитель нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением, в результате чего грузовик сбил препятствие, а потом перевернулся.

Водитель большегруза от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой».

За 12 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 108 ДТП, в них четыре человека получили травмы, еще четверо - погибли.