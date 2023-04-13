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НовостиЗвезды13 апреля 2023 6:41

Худрука Воронежского драмтеатра наградил Путин

Владимира Петрова отметил Президент орденом "За заслуги в культуре и искусстве"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Владимир Петров в "Короле Лире"

Владимир Петров в "Короле Лире"

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Владимир Путин наградил худрука Воронежского драмтеатра Владимира Петрова. Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации", подписанный Президентом, 12 апреля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Владимира Петрова отметили орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

Владимир Петров занял пост худрука Кольцовского театра в 2011 году. За это время поставил десятки спектаклей. Стал лауреатом областных театральных премий: «Итоги сезона 2010-2011», «Итоги сезона 2014-2015», «Браво 2015-2016», «Браво 2016-2017», «Браво 2021», кстати, последнюю получил за роль Короля Лира, которую сыграл в одноименном спектакле.

В 2016 году Олег Табаков наградил Владимира Петрова Золотой медалью Станиславского за заслуги в области театрального искусства. В 2018 удостоен почетного знака «За заслуги перед Воронежской областью». В 2019-м стал лауреатом премии ЦФО в номинации «Театральное искусство» за создание спектакля «Вишневый сад». Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».