Воронежцы пожаловались на мертвую пробку у цирка

Яндекс.Пробки

В 9 утра воронежцы массово пожаловались на мертвую пробку возле цирка. Сообщения появились сразу в нескольких городских пабликах. Очевино, что горожане опаздывают на работу из-за заторов. Общую ситуацию сервис "Яндекс.Пробки" оценивает на момент 9.20 как 6 баллов.

Наглухо стоит улица Моисеева, сербезный затор на Ворошилова, "красная" и улица 20-летия Октября.

В остальных районах города сложности с движением на перекрестке Кольцовской и Плехановской, Заставе, Московском проспекте, Шишкова, Жукова.