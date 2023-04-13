Воронежцам покажут картины и эмали Церетели

Эмали Церетели показывали воронежцам в 2016-м Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 апреля в музее имени Крамского откроется выставка «Радость жизни». Экспозиция представит работы Зураба Церетели. В Воронеж привезли 56 экспонатов мастера - 33 живописных полотна, 21 объемную эмаль и две скульптуры.

- Работы художника похожи на ожившие цветные сны, и каждая - ода жизни. Здесь символичен и цвет, и характерные образы, и сама идея нераздельного существования природы и человека. Яркие, жизнеутверждающие, иногда ироничные картины-новеллы словно погружают зрителя в безграничные просторы уникального художественного измерения. Мастер созвучен современности даже тогда, когда он обращается к вечным, классическим темам. В его произведениях, есть то, что так нужно человеку - необыкновенная и неизбывная, побеждающая сила жизни, - анонсировали проект в музее.

Воронежца в последний раз видели эмали президента Российской академии художеств в 2016 году.

Выставка продлится до 28 мая, 0+