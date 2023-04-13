Весной в армию призовут около 3000 воронежцев

Около 3 000 жителей Воронежской области собираются призвать до 15 июля в рамках весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Об этом рассказал военный комиссар региона Сергей Панков. Новобранцев не будут отправлять в зону СВО, а также за пределы России, отметил военком. А тем, кто работает в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, предоставят отсрочку от армии.

Сергей Панков рассказа об итогах осеннего призыва: из Воронежской области отправили служить более 850 человек (при норме 800). Освободили от призыва 1,8 тыс человек, около 6 тыс получили отсрочку, 11 человек проходят альтернативную службу. 7 воронежцев уклонились от призыва.

Военком разъяснил нюансы поправок к федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», в частности про электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном кабинете Госуслуг. Уклонистов с осени ждет запрет на выезд за пределы страны, если призывник в течение 20 дней после получения уведомления не придет в военный комиссариат, к нему применят и другие санкции. В частности, запрет на управление автомобилем, оформление кредитов и займов, регистрацию ИП и недвижимости.