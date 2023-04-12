Браконьеру из Воронежской области назначили 9 месяцев исправительных работ

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

Мировой судья Новоусманского района Воронежской области вынес приговор браконьеру, которого в декабре прошлого года задержали инспекторы на территории Воронежского заповедника. Мужчину поймали на месте преступления. Заехав на автомобиле в заказник «Воронежский» он застрелил косулю.

Заметив машину, инспекторы подъехали к ней. В этот момент нарушитель выстрелил из машины. Дальнейшие его действия пресекли госинспекторы.

- В ходе судебного процесса обвиняемый в незаконной охоте гражданин согласился с предъявленным обвинением и попросил рассмотреть дело в особом порядке, - сообщили в Воронежском заповеднике. - Рассмотрев заявления сторон и учитывая данные о личности подсудимого, мировой судья принял решение признать гражданина виновным, назначив ему исправительные работы сроком на 9 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства и взыскание в пользу заповедника 280 тысяч рублей в качестве компенсации материального вреда. Охотничье самозарядное ружьё МР-155 по решению суда должно быть конфисковано в доход государства.