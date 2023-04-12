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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 16:57

В Воронеже суд отправил двух наркосбытчиков в колонию на 6 и 9 лет

Они распространяли наркотики через тайники
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Советский районный суд Воронежа осудил двух мужчин 26 и 28 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через интернет.

Суд установил, что один из подсудимых, находясь под следствием за совершение двух преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, несмотря на домашний арест, совместно со своим знакомым продолжал заниматься преступной деятельностью. Вместе они распространяли наркотики через тайники.

При очередной попытке сбыта их задержали полицейские. У мужчин обнаружили и изъяли больше 130 граммов амфетамина.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города, назначил виновным наказание: в виде девяти и шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.