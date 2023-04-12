Воронежцев предупредили о грозе и ветре

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Гроза прогремит местами в Воронежской области в четверг, 13 апреля. Прогноз погоды на предстоящий день опубликовали на сайте регионального гидрометцентра.

Также в райцентрах области поднимется ветер, его порывы будут достигать до 17 м/с. Столбики термометров покажут от +11 до +16, а ночью температура будет варьироваться от +5 до +10 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

В Воронеже в этот день воздух прогреется до +14, а ночью – максимум до +9. Также синоптики обещают жителям кратковременные дожди и ветер до 15 м/с.