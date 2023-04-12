На проспекте Революции в Воронеже за 1,5 миллиона установят 11 указателей

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронеже объявили поиск подрядчика на устройство системы информации и навигации на проспекте Революции. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля. Стартовая цена контракта 1,5 миллиона рублей. Согласно условиям победитель конкурса будет обязан установить 11 навигационных знаков в Центральном районе на проспекте Революции. Указатели появятся:
- у здания ЮВЖД;
- у ЦУМа;
- у музея Крамского;
- у Пролетария;
- у театра кукол Шут;
- у здания Центрального телеграфа;
- у задания «Рубина»;
- между домами 23 и 25 по проспекту Революции;
- у «Утюжка»;
- у пересечения Карла Маркса и Театральной;
- у здания ВГУИТ.