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НовостиОбщество12 апреля 2023 15:38

На проспекте Революции в Воронеже за 1,5 миллиона установят 11 указателей

Подрядчика определят в конце апреля
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже объявили поиск подрядчика на устройство системы информации и навигации на проспекте Революции. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 апреля. Стартовая цена контракта 1,5 миллиона рублей. Согласно условиям победитель конкурса будет обязан установить 11 навигационных знаков в Центральном районе на проспекте Революции. Указатели появятся:

- у здания ЮВЖД;

- у ЦУМа;

- у музея Крамского;

- у Пролетария;

- у театра кукол Шут;

- у здания Центрального телеграфа;

- у задания «Рубина»;

- между домами 23 и 25 по проспекту Революции;

- у «Утюжка»;

- у пересечения Карла Маркса и Театральной;

- у здания ВГУИТ.