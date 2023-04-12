Банк Уралсиб принял участие в IV экспортном форуме в Воронеже

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В форуме приняли участие представители правительства Воронежской области, Торгово-промышленной палаты, иностранные эксперты, импортеры из Казахстана, Узбекистана и Турции, а также представители малого и среднего бизнеса Воронежской области. В ходе деловой программы форума отечественные и зарубежные спикеры на основе уже отработанных кейсов рассказали о том, как в новых реалиях выстроить систему продаж, переориентировав ее с Запада на Восток, о тонкостях логистики и взаимодействии с банками.

Директор по продажам транзакционных продуктов Воронежской территориальной дирекции Банка Уралсиб Денис Кузякин выступил с докладом «Развитие ВЭД в текущих реалиях с Банком Уралсиб», в котором представил продукты для бизнеса и банковские услуги по сопровождению внешнеэкономической деятельности. В докладе он рассказала о ВЭД-технологиях в Банке, о льготных тарифах для ВЭД в юанях, об онлайн-сервисах в системе ДБО, а также о требованиях валютного законодательства к резиденту - участнику ВЭД.

Банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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