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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 14:45

Дружеская попойка в воронежском селе завершилась убийством

Один приятель убил другого ножом в ходе пьяной ссоры
Ирина КАЗАНИНА
Фото СУСКа Воронежской области

Фото СУСКа Воронежской области

Фото: Предоставлено

11 апреля в частном доме по улице Мира села Гороховка Верхнемамонского района обнаружили тело 64-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди. На место выехали следователи, по факту убийства возбудили уголовное дело.

Под подозрение попал 55-летний ранее неоднократно судимый за различные преступления местный житель. По версии следствия, в ночь убийства мужчины вместе распивали спиртные напитки и поругались. В разгар конфликта более молодой мужчина ножом нанес оппоненту несколько ударов грудь. От полученных ранений потерпевший умер на месте.

Подозреваемого задержали, и он во всем признался, указав место, где спрятал нож. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

На месте следователи провели осмотр, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.