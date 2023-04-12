Дружеская попойка в воронежском селе завершилась убийством

Фото СУСКа Воронежской области Фото: Предоставлено

11 апреля в частном доме по улице Мира села Гороховка Верхнемамонского района обнаружили тело 64-летнего мужчины с ножевыми ранениями груди. На место выехали следователи, по факту убийства возбудили уголовное дело.

Под подозрение попал 55-летний ранее неоднократно судимый за различные преступления местный житель. По версии следствия, в ночь убийства мужчины вместе распивали спиртные напитки и поругались. В разгар конфликта более молодой мужчина ножом нанес оппоненту несколько ударов грудь. От полученных ранений потерпевший умер на месте.

Подозреваемого задержали, и он во всем признался, указав место, где спрятал нож. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

На месте следователи провели осмотр, изъяли предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.