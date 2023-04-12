Под Воронежем открыли памятник военным летчикам

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

Во Всемирный день авиации и космонавтики в Новой Усмани на Аллее Героев торжественно открыли памятник военным летчикам. На церемонии в качестве почетных гостей присутствовали военные летчики – герой России Петр Каштанов и кавалер Ордена Мужества Дмитрий Коптилов. Их самолет был сбит из ПЗРК в ходе боев в СВО. Экипаж катапультировался и, преодолев около 30 километров, вышел к своим.

Герои-авиаторы пообщались с новоусманскими ребятами, ответили на их вопросы, рассказали об истории авиации и космонавтики.

Напомним, Новоусманский район участвовал в конкурсе на право установки этой композиции для съемок фильма «Крылья» и победил.