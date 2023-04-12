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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:43

В Воронеже ради строительства парковки у медцентра убрали деревья

Часть из них пересадили, другие – спилили
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Владелец медицинского центра на Московском проспекте, 24 пожелал организовать перед зданием парковку для клиентов. Однако на территории росли кустарники и деревья. Их было решено убрать. Семь деревьев породы липа были молодыми, что позволило их выкопать и пересадить вместе с четырьмя кустарниками, рассказали в управлении экологии города. Но часть старых деревьев пришлось пилить под корень. На них чиновники выдали собственнику медцентра порубочные билеты.

Все работы по пересадке проходило под контролем экологов.

- За срубленные деревья частным стоматологическим центром в бюджет города внесено почти 300 тысяч рублей. Эти средства равнозначны такому же количеству крупномерных саженцев с закрытой корневой системой, - пояснили в управлении экологии.