В Воронежской области запустили цифровой сервис «Спорт рядом»

.

Проект «Спорт рядом» работает уже в 46 регионах России. Он представляет собой систему автоматизированного поиска и выбора спортивных объектов.

«В тестовом режиме в нашем регионе проект «Спорт рядом» начал работать около месяца назад. – Рассказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев. - К нему уже присоединились спортивные учреждения Каширского, Репьевского, Эртильского, Калачеевского, Терновского и других районов Воронежской области». На сегодня уже 26 спортивных объектов региона заявили о своем участии в проекте.

Главная задача сервиса – сделать спорт ближе, а запись в спортивную секцию удобнее, чтобы жители даже самых отдаленных районов могли найти для себя доступный спортивный объект.

«Если раньше нужно было прийти в спортивное учреждения лично, там узнать расписание и приобрести абонемент за наличный расчет, то теперь этот же абонемент доступен жителям Воронежской области 24\7 из любой точки мира, – подчекнула Кристина Маскаленко, исполняющая обязанности управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк. Прямо из дома вы можете выбрать и спланировать занятия спортом, забронировать время тренировки, а затем оплатить эту услугу».

Сервис будет полезен не только жителям региона, но и самим спортивным учреждениям. Он поможет организовывать и эффективно управлять деятельностью заведения. А благодаря системе контроля и учета посетителей спортучреждения, проект поможет региону решать задачи по безопасности спортивных объектов.

Текст Марта КАЛИНИНА

Фото Марта КАЛИНИНА