В Воронеже пятимесячная девочка выпала из рук матери и погибла

В обстоятельствах трагедии продолжают разбираться сотрудники Следственного комитета. Фото: из архива «КП»

В субботу, 8 апреля, поздним вечером ужасная трагедия случилась в переулке Нансена микрорайона Чижовка. 41-летняя женщина держала в руках свою пятимесячную девочку и выронила ее. Ребенок ударился о кроватку и упал.

Мать вызвала скорую, но травма, полученная девочкой при падении, оказалась смертельной. Не исключено, что женщина во время инцидента была пьяна, семья считалась неблагополучной и состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

- Следователи регионального СУ возбудили уголовное дело в отношении 41 летней местной жительницы. Женщина допрошена, она признала свою вину. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.