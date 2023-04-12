12 спасателей тушили загоревшийся потолок в здании воронежского управления Роспотребнадзора

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В среду днем, 12 апреля в здании управления Роспотребназдора по Воронежской области на улице космонавтов, 21,а возник пожар. О ЧП в редакцию «Комсомолки» сообщили читатели.

В пресс-службе ГУ МЧС по области факт ЧП подтвердили, уточнив, что вызов поступил в 13.30. Огонь возник в помещении первого этажа площадью 12 квадратных метров и распространился по потолку, повредив площадь покрытия в 20 квадратных метров.

По информации спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались три пожарных отделения в составе 12 человек и три машины спецтехники.

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