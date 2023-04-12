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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:21

В Воронеже с 17 апреля начнут отключать горячую воду

На сайте мэрии и «Квадры» можно узнать, попали ли вы под раздачу
Юрий КОЗЛОВ
Некоторые воронежцы лишатся горячей воды уже в апреле.

Некоторые воронежцы лишатся горячей воды уже в апреле.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 17 апреля в Воронеже начнутся сезонные отключения горячей воды. Как всегда, они начинаются вскоре после окончания отопительного сезона. На этот раз подождали неделю.

Работники теплоснабжающих организаций традиционно в это время пускают воду под давлением, чтобы выявить изношенные места водопроводов. А также ремонтируют сети. Горожан призывают не подходить к местам проведения земляных работ, открытым трубопроводам и тепловым камерам.

Если ваш дом обслуживает «Квадра», чтобы узнать попадаете ли вы под отключение, нужно пройти по этой ссылке и вбить свой адрес. Если же у вас другая компания, лучше посмотреть общий список, опубликованный на сайте мэрии.

В некоторых случаях возможны небольшие изменения планируемых сроков отключений. В этом случае дополнительно уточнить их причину и продолжительность можно у обслуживающей дом организации.