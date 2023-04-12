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НовостиОбщество12 апреля 2023 10:26

В Воронеже на три часа включат «космическую» подсветку на телебашне

Ее украсят звезды и туманности и космонавт на фоне луны
Юрий КОЗЛОВ
Телебашня засветится праздничной иллюминацией в 20.00.

Телебашня засветится праздничной иллюминацией в 20.00.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вечером в среду, 12 апреля, воронежскую телебашню украсит очередная тематическая подсветка. На этот раз, понятное дело, будут обыгрывать тему первого полета человека в космос. Об этом сообщили в Воронежскос областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ).

В честь полета Юрия Гагарина на телебашне зажгутся звезды, туманности. А еще на фоне луны проплывет космонавт. Также бегущей строкой появится главная фраза, произнесенная Гагариным: «Поехали!».

Всю эту красоту воронежцы и гости столицы Черноземья смогут увидеть с 20.00 до 23.00.