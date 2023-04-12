В Воронеже отказались от весенней побелки деревьев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже уже на протяжении нескольких лет не красят стволы деревьев. В управлении экологии города пояснили, что побелка взрослых деревьев (не плодовых пород) не несет каких-либо защитных функций и ее исключили из перечня работ в рамках месячника благоустройства.

Однако многие организации и предприятия весной продолжают белить деревья на подведомственных и прилегающих территориях с эстетической целью.

В то же время приказом Минстроя побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается. И допустима лишь на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные требования. Это общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов. Причем белят стволы известью или специальными составами для этих целей.