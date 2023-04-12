В Воронеже упавшая с 9 этажа школьница уже неделю находится в реанимации

Школьница упала с одного из балконов этого дома. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Упавшая с 9 этажа 13-летняя школьница по-прежнему находится в реанимации. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. При этом девочка находится в сознании. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

ЧП случилось на Машмете в доме № 20 на улице Корольковой 2 апреля. Местные жители не исключают, что инциденту предшествовала ссора девочки с молодым человеком.

Напомним, неожиданно легко отделался упавший с 19 этажа дома на улице Колесниченко 41-летний белгородец. Пьяный мужчина приземлился на машину, разбил ее вдребезги, поднялся и сам дошел до скорой. В больнице он пробыл всего неделю, потом его отпустили долечиваться домой. «Летуну» диагностировали черепно-мозговую травму и перелом.